Роменский «Рятувальник» вырвал победу в Херсоне Хет-трик Колесника позволил «Рятувальнику» увезти три очка из Херсона.

В матче 11-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги подопечные Игоря Саливона в концовке вырвали победу у «Продэксима-2» 6:5.

Хозяева, усиленные игроками первой команды, дали настоящий бой одному из фаворитов Лиги. Несмотря на это, «Рятувальник» добывает важную победу и возвращается на второе место.

Хет-триком в составе гостей отметился Колесник, еще по голу забили Чухненко, Гайван и Баранник.