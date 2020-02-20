Роменский «Рятувальник» вырвал победу в Херсоне

В матче 11-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги подопечные Игоря Саливона в концовке вырвали победу у «Продэксима-2» 6:5.
Хозяева, усиленные игроками первой команды, дали настоящий бой одному из фаворитов Лиги. Несмотря на это, «Рятувальник» добывает важную победу и возвращается на второе место.
Хет-триком в составе гостей отметился Колесник, еще по голу забили Чухненко, Гайван и Баранник.
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