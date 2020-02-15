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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Харьковские «политехники» взяли реванш у сумских

1 марта в Харькове прошла повторная игра 14-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге между местным БК «Политехник» и БК «СумДУ».

На этот раз хозяева, поведя в счете после первой четверти, не дали гостям себя догнать, доведя игру до логичной и уверенной победы 75:56 (26-11, 19-11, 18-21, 12-13).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Юркевичус – 12 очков, Григорий Алтухов – 11 очков + 5 подборов + 7 передач, Антон Решетило – 9 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 9 очков…

После этой игры сумчане по-прежнему на третьем месте группы 1 с 40 очками (16 побед и 8 поражений). Впереди «Кривой Рог – Прометей-2» - 45 очков (21-3) и «Нико-Баскет» - 43 (19-5).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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