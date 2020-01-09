Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую 18-летнюю девушку (фото) Манжула Анна Сергеевна, 07.08.2002 г.р., уроженка и жительница Конотопа, исчезла вчера, около 20:30.

На вид Анне 17-18 лет, ростом 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, окрашенные в черный цвет. Была одета в черную с капюшоном короткую куртку, спортивные штаны черного цвета, обута в замшевые ботинки болотного цвета. На шее имела бордовый шарф в клетку.

При себе у девушки была сумка черного цвета (поясная «бананка»), в которой находился флакон с туалетной водой. Свой мобильный она оставила дома.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если кому-то из вас известны обстоятельства исчезновения девушки, или у вас есть какие-либо информация, которая поможет в ее розыске - сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по телефонам: (05447) 6-60- 10 6-20-09, (068) 070-21-74, или по спецлинии «102».

Правоохранители и родственники надеются на помощь.

Анонимность и конфиденциальность гарантирована, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.