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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59236

Сумчане отличились на чемпионате Украины по пара-каратэ

1 марта во Львове прошел чемпионат Украины по пара-каратэ.

Воспитанники сумского СК «Вадо-кай» стали вторыми в Украине, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Среди чемпионов и призеров: Евгений Ермоленко - две золотые, 1 бронза, Анна Ермакова – 1 золото, 1 серебро, Дмитрий Великород – 1 золото, 1 серебро, 1 бронза, Виталий Кравченко - 3 золота, 1 серебро, Карина Стегний – 2 серебра, 3 бронзы, Иван Боровик – 1 серебро, 1 бронза, Анастасия Гайдай - 1 серебро, 1 бронза, Олег Снитко – 2 серебра, 1 бронза, Эдуард Денищич - 2 бронзы.

Спортсменов подготовили тренеры Коломиец В.И., Павленко С.А., Зацарная Е.А.

Спорт Инваспорт Каратэ Пара-каратэ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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