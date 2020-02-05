Сумчане отличились на чемпионате Украины по пара-каратэ

Воспитанники сумского СК «Вадо-кай» стали вторыми в Украине, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Среди чемпионов и призеров: Евгений Ермоленко - две золотые, 1 бронза, Анна Ермакова – 1 золото, 1 серебро, Дмитрий Великород – 1 золото, 1 серебро, 1 бронза, Виталий Кравченко - 3 золота, 1 серебро, Карина Стегний – 2 серебра, 3 бронзы, Иван Боровик – 1 серебро, 1 бронза, Анастасия Гайдай - 1 серебро, 1 бронза, Олег Снитко – 2 серебра, 1 бронза, Эдуард Денищич - 2 бронзы.
Спортсменов подготовили тренеры Коломиец В.И., Павленко С.А., Зацарная Е.А.
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