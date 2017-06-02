Сумского УКРОПовца снова будут судить Глава Сумской городской организации партии УКРОП 35-летний Олег Шестак снова получил статус обвиняемого по делу об избиении сотрудника Службы безопасности Украины.

Так, после отмены оправдательного приговора апелляционным судом, 20 февраля этого года судья Заречного районного суда Алексей Сибилев в подготовительном заседании назначил дело по обвинению Олега Шестака к новому рассмотрению. По данным пресс-секретаря суда Натальи Сидоренко, заседание назначили на 16 марта, пишет sumy.today.

Речь идет о деле относительно избиения работника УСБУ в Сумской области Дениса Салиенко во время отдыха в «Здыбанке» в мае 2017 года. Тогда ему сломали челюсть. Это дело с декабря 2017 года рассматривал Заречный районный суд Сум.

Прокуратура обвиняла в избиении СБУшника главы сумского «УКРОП» Олега Шестака. А именно в том, что 26 мая 2017 года Олег Шестак во время отдыха в «Здыбанке» подошел к сотруднику УСБУ в Сумской области Денису Салиенко и, узнав, где тот работает, начал с ним ссору. После этого, находясь уже на улице Заливной, Олег Шестак, по версии прокуратуры, ударил Салиенко в лицо и ушел в неизвестном направлении. Указанные действия прокурором были квалифицированы по ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести).

В судебном заседании Олег Шестак свою вину не признал. Кроме этого, он утверждал, что досудебное расследование осуществлялось с обвинительным уклоном, с фальсификацией доказательств, грубым нарушением требований УПК Украины и нарушением его прав.

Приговором Заречного райсуда Сум от 15 июля 2019 года Олег Шестак был признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью стороной обвинения того, что указанное уголовное правонарушение совершено именно им.

Но 24 декабря 2019 года апелляционный суд, рассмотрев дело по жалобам прокуратуры и защитника потерпевшего, постановил отменить оправдательный приговор Заречного райсуда Сум по Олегу Шестаку. Теперь последнего судить сначала. Первое заседание назначили на 16 марта.

В этот же день, 16 марта, должно состояться еще одно заседание по обвинению Олега Шестака - теперь уже за покушение на взятку. Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Олег Шестак в качестве директора СТБ «Сумыагропромбиржа», по данным прокуратуры, потребовал за 10000 долларов провести аукцион по аренде ставка таким образом, чтобы победителем был признан некий Вадим Бас, который хотел получить пруд, чтобы его зарыбить.