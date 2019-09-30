В Сумах разыграли кубок Теннисной академии

В соревнованиях приняли участие 56 юных теннисистов.
Победители и призеры:
1 лига: 1-е место - Лемишко Матвей, 2-е место - Гриценко София, 3-е место - Саенко Демид и Дудченко Василий.
2лига: 1-е место - Мищенко Иван, 2-е место - Юсюк Назар, 3-е место- Марченко Ева и Никонорова Анна.
3лига: 1-е место - Обод Назар, 2-е место- Ганжала София, 3-е место- Харченко Татьяна и Швачко Андрей.
4лига: 1-е место - Юшкевич Роман, 2-е место- Бекова Жанна, 3-е место- Волков Антон и Саенко Александра.
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