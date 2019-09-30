Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок Теннисной академии

1 марта в спортклубе «Maxima» завершился турнир «Кубок Теннисной Академии».

В соревнованиях приняли участие 56 юных теннисистов.

Победители и призеры:

1 лига: 1-е место - Лемишко Матвей, 2-е место - Гриценко София, 3-е место - Саенко Демид и Дудченко Василий.

2лига: 1-е место - Мищенко Иван, 2-е место - Юсюк Назар, 3-е место- Марченко Ева и Никонорова Анна.

3лига: 1-е место - Обод Назар, 2-е место- Ганжала София, 3-е место- Харченко Татьяна и Швачко Андрей.

4лига: 1-е место - Юшкевич Роман, 2-е место- Бекова Жанна, 3-е место- Волков Антон и Саенко Александра.

Спорт Теннис

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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