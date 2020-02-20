Определился чемпион Сум по футзалу Команда «Форест» - СК «Великие Вильмы» за два тура до завершения турнира завоевала звание победителей Высшей лиги чемпионата города Сумы.

1 марта прошли матчи 13-го тура в высшей лиге открытого чемпионата Сум по футзалу.

«Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Слобожанщина Агро» -:+

«Степановка» - «Колос» Севериновка 2:2

«Легион» Кровное - «Форест» - СК «Великие Вильмы» 2:7

За два тура до окончания чемпионата лидер набирает 29 очков, у «Колоса» - 25. Но так как «Сумыхимпром-СДПУ-2» снялся с турнира, а у команды «Форест» - СК «Великие Вильмы» был с ним запланирован матч, за который она получит 3 очка автоматически, то ее уже не догонят.

В вот за «серебро» еще может поспорить «Легион», у которого 23 очка.