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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39333

Определился чемпион Сум по футзалу

Команда «Форест» - СК «Великие Вильмы» за два тура до завершения турнира завоевала звание победителей Высшей лиги чемпионата города Сумы.

1 марта прошли матчи 13-го тура в высшей лиге открытого чемпионата Сум по футзалу.

«Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Слобожанщина Агро» -:+

«Степановка» - «Колос» Севериновка 2:2

«Легион» Кровное - «Форест» - СК «Великие Вильмы» 2:7

За два тура до окончания чемпионата лидер набирает 29 очков, у «Колоса» - 25. Но так как «Сумыхимпром-СДПУ-2» снялся с турнира, а у команды «Форест» - СК «Великие Вильмы» был с ним запланирован матч, за который она получит 3 очка автоматически, то ее уже не догонят.

В вот за «серебро» еще может поспорить «Легион», у которого 23 очка.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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