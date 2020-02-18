В Сумах провели гандбольный турнир памяти Владимира Галенина На выходных в Сумах прошел традиционный гандбольный турнир.

В этом году в турнире приняли участие пять команд, которые сыграли по кругу.

Результаты:

ГК «Конотоп» 12:14 ГК «СумГУ»

ГК «Союз» 13:19 ГК «ИнТайм»

ГК «Выпускники» 26:13 ГК «Конотоп»

«ГК СумГУ» 20:17 ГК «ИнТайм»

ГК «Конотоп» 13:13 ГК «Союз»

ГК «ИнТайм» 10:20 ГК «Выпускники»

ГК «Выпускники» 18:10 ГК «Союз»

ГК «СумГУ» 29:20 «Союз»

ГК «Конотоп» 12:11 «ИнТайм»

ГК «СумГУ» 13:9 ГК «Выпускники»

Итоги турнира:

1. ГК «СумГУ» - 8 очков

2. ГК «Выпускники - 6 очков

3. ГК «Конотоп» - 3 очка

4. ГК «ИнТайм» - 2 очка

5. ГК «Союз» - 1 очко