В Сумах провели гандбольный турнир памяти Владимира Галенина

В этом году в турнире приняли участие пять команд, которые сыграли по кругу.
Результаты:
ГК «Конотоп» 12:14 ГК «СумГУ»
ГК «Союз» 13:19 ГК «ИнТайм»
ГК «Выпускники» 26:13 ГК «Конотоп»
«ГК СумГУ» 20:17 ГК «ИнТайм»
ГК «Конотоп» 13:13 ГК «Союз»
ГК «ИнТайм» 10:20 ГК «Выпускники»
ГК «Выпускники» 18:10 ГК «Союз»
ГК «СумГУ» 29:20 «Союз»
ГК «Конотоп» 12:11 «ИнТайм»
ГК «СумГУ» 13:9 ГК «Выпускники»
Итоги турнира:
1. ГК «СумГУ» - 8 очков
2. ГК «Выпускники - 6 очков
3. ГК «Конотоп» - 3 очка
4. ГК «ИнТайм» - 2 очка
5. ГК «Союз» - 1 очко
29 февраля в Сумах прошла повторная игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге....
28 февраля в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге....
28-29 февраля в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу серди мужских команд....
18-20 февраля в Мелитополе состоялись Всеукраинская соревнования по гандболу среди юношей 2009 года рождения и младше....
14-16 февраля в ФОК ДЮСШ им. М.Мамиашвили прошел открытый чемпионат города по гандболу среди команд юношей 2008 г.р. и девушек...