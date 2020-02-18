Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41278

В Сумах провели гандбольный турнир памяти Владимира Галенина

На выходных в Сумах прошел традиционный гандбольный турнир.

В этом году в турнире приняли участие пять команд, которые сыграли по кругу.

Результаты:

ГК «Конотоп» 12:14 ГК «СумГУ»

ГК «Союз» 13:19 ГК «ИнТайм»

ГК «Выпускники» 26:13 ГК «Конотоп»

«ГК СумГУ» 20:17 ГК «ИнТайм»

ГК «Конотоп» 13:13 ГК «Союз»

ГК «ИнТайм» 10:20 ГК «Выпускники»

ГК «Выпускники» 18:10 ГК «Союз»

ГК «СумГУ» 29:20 «Союз»

ГК «Конотоп» 12:11 «ИнТайм»

ГК «СумГУ» 13:9 ГК «Выпускники»

Итоги турнира:

1. ГК «СумГУ» - 8 очков

2. ГК «Выпускники - 6 очков

3. ГК «Конотоп» - 3 очка

4. ГК «ИнТайм» - 2 очка

5. ГК «Союз» - 1 очко

Спорт Гандбол

По тематике

Броварчане взяли реванш у сумских гандболистов
29.02.2020 14:14

Броварчане взяли реванш у сумских гандболистов

29 февраля в Сумах прошла повторная игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге....

Сумские гандболисты обыграли броварчан
28.02.2020 22:18

Сумские гандболисты обыграли броварчан

28 февраля в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге....

Сумчан приглашают на гандбол
27.02.2020 08:04

Сумчан приглашают на гандбол

28-29 февраля в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу серди мужских команд....

Конотопские гандболисты выиграли турнир в Мелитополе
20.02.2020 14:51

Конотопские гандболисты выиграли турнир в Мелитополе

18-20 февраля в Мелитополе состоялись Всеукраинская соревнования по гандболу среди юношей 2009 года рождения и младше....

В Конотопе провели гандбольный турнир памяти тренера
18.02.2020 17:19

В Конотопе провели гандбольный турнир памяти тренера

14-16 февраля в ФОК ДЮСШ им. М.Мамиашвили прошел открытый чемпионат города по гандболу среди команд юношей 2008 г.р. и девушек...

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Мэр Сум пообещал осветить Роменскую уже в этом году
Сегодня 12:20
В Украине обнаружен первый случай коронавируса
Сегодня 12:09
В Сумах суд жалуется на недофинансирование
Сегодня 11:47
Вода в Псле - легкий коктейль из нитритов и сульфатов
Сегодня 11:40
На Сумщине по подозрению в убийстве женщины задержали ее сожителя
Сегодня 11:21
Мошенник снял с банковского счета молодой сумчанки более 44 тыс. грн.
Сегодня 10:59
Сумские бойцы отличились в Полтаве
Сегодня 10:15
В Сумах провели гандбольный турнир памяти Владимира Галенина
Сегодня 09:41
В Конотопе провели Открытый чемпионат города по каратэ и будо
Сегодня 09:01
В Сумах разыграли кубок Теннисной академии
Сегодня 08:25
Сумчан запрошують на весняну виставку
Сегодня 08:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.