Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15290

Сумские бойцы отличились в Полтаве

1 марта в Полтаве прошёл Открытый чемпионат области по тхеквондо.

Команду сумского СК «Звезды Олимпа» представляли 11 спортсменов.

Воспитанники Александра Хоменко показали следующие результаты:

1 место – Макар Захаркин, Максим Белаш, Валерия Кривошей и Виктория Черевань;

2 место - Иван Колеганов;

3 место - Дмитрий Крятов, Валерия Удовиченко и Грыценко Богдан.

Воспитанники Дмитрия Белаша:

2 место - Максим Гапиенко;

3 место – Захар Польшин и Глеб Михайличенко.

Спорт Тхеквондо

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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