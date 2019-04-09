Сумские бойцы отличились в Полтаве

Команду сумского СК «Звезды Олимпа» представляли 11 спортсменов.
Воспитанники Александра Хоменко показали следующие результаты:
1 место – Макар Захаркин, Максим Белаш, Валерия Кривошей и Виктория Черевань;
2 место - Иван Колеганов;
3 место - Дмитрий Крятов, Валерия Удовиченко и Грыценко Богдан.
Воспитанники Дмитрия Белаша:
2 место - Максим Гапиенко;
3 место – Захар Польшин и Глеб Михайличенко.
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