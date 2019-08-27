Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57286

В Сумах соревновались воркаутеры

1 марта состоялись вторые командные соревнования по воркауту в тренажерном зале «BAZA».

В этом году участники были из Сум, Краснополья, Белополья и Харькова. Всего 27 участников, по 3 в каждой команде. Было 6 упражнений, в каждом из которых участвовал один человек из команды (по 2 упражения на каждого): подтягивание на перекладине с дополнительным весом 16 кг, отжимания, жим штанги лежа своего веса, отжимания в стойке на руках возле стены, с\прыжки на скакалке, отжимания на брусьях +24 кг.

Наши призеры:

1. «AVENGERS» (Артем Сиробаба, Карина Нижинець, Роман Дубович) - 212,8 балла;

2. «BARSTYLERS» (Иван Крыленко, Даниил Козлов, Роман Маховик) - 192,3 балла;

3. «DREAM TEAM - II» (Дмитрий Пономаренко, Вячеслав Чумаков, Дмитрий Гуменный) - 175 баллов.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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