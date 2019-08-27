В Сумах соревновались воркаутеры

В этом году участники были из Сум, Краснополья, Белополья и Харькова. Всего 27 участников, по 3 в каждой команде. Было 6 упражнений, в каждом из которых участвовал один человек из команды (по 2 упражения на каждого): подтягивание на перекладине с дополнительным весом 16 кг, отжимания, жим штанги лежа своего веса, отжимания в стойке на руках возле стены, с\прыжки на скакалке, отжимания на брусьях +24 кг.
Наши призеры:
1. «AVENGERS» (Артем Сиробаба, Карина Нижинець, Роман Дубович) - 212,8 балла;
2. «BARSTYLERS» (Иван Крыленко, Даниил Козлов, Роман Маховик) - 192,3 балла;
3. «DREAM TEAM - II» (Дмитрий Пономаренко, Вячеслав Чумаков, Дмитрий Гуменный) - 175 баллов.
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