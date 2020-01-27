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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2391

За неделю на Сумщине зарегистрировано 47 ЧП

В результате пожаров погибли два человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 58 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 12 зданий, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн 185 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 3 боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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