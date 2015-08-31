Мэр Сум хочет взыскать 39 млн грн с заммэра Славянска Мэр Сум Александр Лысенко нашел, где взять дополнительные 39 млн грн на текущий ремонт сумских многоэтажек.

Он поднял этот вопрос 2 марта на аппаратном совещании.

- Мы еще в 2014 году отнесли в прокуратуру 117 листов документов по поводу «Сумыжилья», - начал он. – Там украли 39 млн грн, их можно пустить на текущие ремонт домов. Нужно возобновить это дело. Сейчас новая прокуратура, пускай займутся. Там же все имена известны. Известно, где все эти люди. Один заммэром Славянска стал. Пригласить его сюда, пускай отвечает.

У нас денег не хватает на ремонты, а они есть, правда, уже в недвижимость переведены.

Он дал поручение начальнику правового управления подготовить письмо в прокуратуру.

На сайте Славянского горсовета среди заместителей мэра города есть Андрей Секлецов (с 2018 года), которого связывали с КП «Сумыжилье» до 2014 года. Тогда он был советником главы Сумской ОГА Юрия Чмыря (Оба уроженцы Макеевки, как и тогдашняя директор КП «Сумыжилье» Оксана Хоруженко). До этого возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства Славянского городского совета.