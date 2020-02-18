Сегодня в Сумах отключат воду в «Военном городке» В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 2 марта, в 13:30 будет прекращено водоснабжение по ул. Г.Кондратьева, 165 (военный городок).

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».