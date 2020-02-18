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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08353

Сегодня в Сумах отключат воду в «Военном городке»

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 2 марта, в 13:30 будет прекращено водоснабжение по ул. Г.Кондратьева, 165 (военный городок).

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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