Сегодня в Сумах отключат воду в «Военном городке»

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети 26 февраля будет временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана...
В связи с порывом водопровода КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторые дома в пер. Высокий и на ул. Плодовая....
Из-за порывов на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Плодовая, Интернационалистов, Ивана Сирко, по проспекту...
Из-за порыва на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана Сирко и проспекта Михаила...
Из-за порыва на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана Сирко и проспекта Михаила...