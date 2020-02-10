Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом

Об этом 2 марта на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 8,5%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1721 случай заболевания гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. Показатель заболеваемости меньше круглогодичного порога. На протяжении недели было госпитализировано 97 жителей города, 70% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 18 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.
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