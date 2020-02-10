Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30356

Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом

Количество заболевших увеличилось на 8,5%.

Об этом 2 марта на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 8,5%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1721 случай заболевания гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. Показатель заболеваемости меньше круглогодичного порога. На протяжении недели было госпитализировано 97 жителей города, 70% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 18 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.

Общество Грипп ОРВИ

По тематике

24.02.2020 12:41

На прошлой неделе от гриппа умерла жительница Сумщины

На Сумщине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 11.4% и составила 557 на 100 000 населения....

24.02.2020 10:13

ОРВИ и грипп в Сумах идут на спад

Заболеваемость в Сумах меньше эпидпорога на 10%....

17.02.2020 18:19

На Сумщине от пневмонии умер 50-летний мужчина

В Сумской области от пневмонии, которая стала следствием осложнений после гриппа умер 50-летний местный житель....

В Сумах заболеваемость ОРВИ падает
17.02.2020 10:45

В Сумах заболеваемость ОРВИ падает

Количество заболевших за неделю уменьшилось почти на треть....

10.02.2020 09:36

За неделю двое сумчан умерли от гриппа

За прошедшую неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева
Сегодня 14:23
Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным
Сегодня 14:10
В центре Сум порезвились вандалы
Сегодня 13:30
Сумские гимнастки отличились в Чернигове
Сегодня 13:09
Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии
Сегодня 12:45
Сумчане пожаловались на городских чиновников в облгосадминистрацию
Сегодня 12:12
Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом
Сегодня 11:30
В Сумах соревновались воркаутеры
Сегодня 10:57
В Сумах могут пустить троллейбусы по Набережной р. Сумка до конца марта
Сегодня 10:15
Сегодня в Сумах отключат воду в «Военном городке»
Сегодня 10:08
Определился чемпион Сум по футзалу
Сегодня 09:39
view counter

Статьи

Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
Вчера 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
У Сумах військові здавали кров
26.02.2020 11:50
Служба зайнятості запустила новий просвітницький ресурс
26.02.2020 08:01
Что Сумы получили за бюджетные деньги?
25.02.2020 15:03
СУМно не буде! Цього року «АТБ» виводить на ринок лімітовані інноваційні товари
24.02.2020 13:37
Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.