Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом Количество заболевших увеличилось на 8,5%.

Об этом 2 марта на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 8,5%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1721 случай заболевания гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. Показатель заболеваемости меньше круглогодичного порога. На протяжении недели было госпитализировано 97 жителей города, 70% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 18 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.