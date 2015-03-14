Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06244

Сумчан запрошують на тренінг з медіаграмотності

Щодня робиш постики в Instagram та скролиш стрічку новин в Facebook? Вважаєш, що з легкістю можеш відрізнити правдиві новини від фейкових?

А ти знаєш, що лише 11% активних користувачів змогли відрізнити фейки в мережі? При цьому 65% стверджують, що вміють відрізняти неправдиву інформацію в медіа (дослідження від USAID-Internews).

Для підвищення обізнаності молоді міста Суми у сфері медіапростору, Сумський міський Центр дозвілля молоді організовує дводенний тренінг з медіаграмотності.

Запрошуємо вас до участі:

- 14-15 березня;

- з 10.00 до 16.00 години;

- у приміщенні Сумський міський центр дозвілля молоді.

Анкета за посиланням: https://forms.gle/V3YuugQm1XvtA5XaA.

Общество Медиаграмотность Тренинг Фейки

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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