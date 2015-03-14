Сумчан запрошують на тренінг з медіаграмотності

А ти знаєш, що лише 11% активних користувачів змогли відрізнити фейки в мережі? При цьому 65% стверджують, що вміють відрізняти неправдиву інформацію в медіа (дослідження від USAID-Internews).
Для підвищення обізнаності молоді міста Суми у сфері медіапростору, Сумський міський Центр дозвілля молоді організовує дводенний тренінг з медіаграмотності.
Запрошуємо вас до участі:
- 14-15 березня;
- з 10.00 до 16.00 години;
- у приміщенні Сумський міський центр дозвілля молоді.
Анкета за посиланням: https://forms.gle/V3YuugQm1XvtA5XaA.
«Гендерно чутливі ініціативи» та ГО «Сумське громадське коло» запрошують на тренінг....
7 листопада у Конгрес-центрі СумДУ PEN Ukraine проведе дискусію «Інформаційна безпека: Як не потонути під лавиною фейків та маніпуляцій?»....
7 листопада у Конгрес-центрі СумДУ PEN Ukraine проведе дискусію «Інформаційна безпека: Як не потонути під лавиною фейків та маніпуляцій?»....
Як бути змінотворцем, помічати важливі процеси та впливати на них – будуть обговорювати та вчитися на (не)тренінгу для змінотворців, що...
Плануєш проєкт? Не знаєш, з чого б почати? Тоді, маємо для тебе пропозицію!...