У Сумах пройде тренінг з медіаграмотності

А ти знаєш, що лише 11% активних користувачів змогли відрізнити фейки в мережі? При цьому 65% стверджують, що вміють відрізняти неправдиву інформацію в медіа (дослідження від USAID-Internews).
Для підвищення обізнаності молоді міста Суми у сфері медіапростору, Сумський міський Центр дозвілля молоді організовує дводенний тренінг з медіаграмотності.
Запрошуємо вас до участі:
- 14-15 березня;
- з 10.00 до 16.00 години;
- у приміщенні Сумський міський центр дозвілля молоді.
Анкета за посиланням: https://forms.gle/V3YuugQm1XvtA5XaA.
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