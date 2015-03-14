У Сумах пройде тренінг з медіаграмотності Щодня робиш постики в Instagram та скролиш стрічку новин в Facebook? Вважаєш, що з легкістю можеш відрізнити правдиві новини від фейкових?

А ти знаєш, що лише 11% активних користувачів змогли відрізнити фейки в мережі? При цьому 65% стверджують, що вміють відрізняти неправдиву інформацію в медіа (дослідження від USAID-Internews).

Для підвищення обізнаності молоді міста Суми у сфері медіапростору, Сумський міський Центр дозвілля молоді організовує дводенний тренінг з медіаграмотності.

Запрошуємо вас до участі:

- 14-15 березня;

- з 10.00 до 16.00 години;

- у приміщенні Сумський міський центр дозвілля молоді.

Анкета за посиланням: https://forms.gle/V3YuugQm1XvtA5XaA.