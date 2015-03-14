Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01261

У Сумах пройде тренінг з медіаграмотності

Щодня робиш постики в Instagram та скролиш стрічку новин в Facebook? Вважаєш, що з легкістю можеш відрізнити правдиві новини від фейкових?

А ти знаєш, що лише 11% активних користувачів змогли відрізнити фейки в мережі? При цьому 65% стверджують, що вміють відрізняти неправдиву інформацію в медіа (дослідження від USAID-Internews).

Для підвищення обізнаності молоді міста Суми у сфері медіапростору, Сумський міський Центр дозвілля молоді організовує дводенний тренінг з медіаграмотності.

Запрошуємо вас до участі:

- 14-15 березня;

- з 10.00 до 16.00 години;

- у приміщенні Сумський міський центр дозвілля молоді.

Анкета за посиланням: https://forms.gle/V3YuugQm1XvtA5XaA.

Общество Анонс Медиаграмотность Тренинг

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CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
 
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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