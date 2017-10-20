Сумчане пожаловались на городских чиновников в облгосадминистрацию

Как сообщила на во время аппаратного совещания начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебедь, в Сумах на обращения граждан горисполком официально сообщил, что в феврале текущего года проведут работы по срезке аварийного дерева. Уже 2 марта, дерево стоит, как и дом под ним пока тоже.
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17 июля в Сумах спасатели убрали дерево, которое заблокировало доступ к автомобилю....
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