Сумчане пожаловались на городских чиновников в облгосадминистрацию В Сумскую облгосадминистрацию поступила жалоба на Сумской исполком.

Как сообщила на во время аппаратного совещания начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Наталья Лебедь, в Сумах на обращения граждан горисполком официально сообщил, что в феврале текущего года проведут работы по срезке аварийного дерева. Уже 2 марта, дерево стоит, как и дом под ним пока тоже.