Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным

На встрече присутствовали учащиеся СОШ №20, классической гимназии, студенты Сумского ВПУ строительства и дизайна, СНАУ, а также несовершеннолетние лица пробации Ковпаковского и Заречного РО филиала ГУ «Центр пробации» в Сумской области.
Человек с ВИЧ, который ранее употреблял наркотики, поделился своей жизненной историей, рассказал, как воспринял свой ВИЧ-статус, и где в дальнейшем черпал поддержку.
«Самое главное - чтобы общество было готово принять таких людей. Может, немного других, но они же не перестали быть от этого людьми», - сказал он.
Психолог Таисия Луцковская рассказала подросткам о путях передачи ВИЧ и его профилактике, пользе соблюдения здорового образа жизни и о необходимости повышения толерантности к ВИЧ-инфицированным.
Учитывая актуальность темы, молодые люди задавали вопрос, связанные с ВИЧ/СПИД и общались с гостем встречи.
«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....
«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....
В пятницу, 18 октября, сумчан бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию в центре города....
В этом году в Сумской области впервые передадут препараты для 26 курсов профилактики ВИЧ-инфекции....
С 17 по 24 ноября в Сумах, так же как и по всей Украине, будет проходить Европейская Неделя тестирования на...