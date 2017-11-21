Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным В «Клинике, дружественной к молодежи» детской больницы Святой Зинаиды, с просветительской целью, состоялась встреча молодежи с человеком, инфицированным ВИЧ/СПИДом.

На встрече присутствовали учащиеся СОШ №20, классической гимназии, студенты Сумского ВПУ строительства и дизайна, СНАУ, а также несовершеннолетние лица пробации Ковпаковского и Заречного РО филиала ГУ «Центр пробации» в Сумской области.

Человек с ВИЧ, который ранее употреблял наркотики, поделился своей жизненной историей, рассказал, как воспринял свой ВИЧ-статус, и где в дальнейшем черпал поддержку.

«Самое главное - чтобы общество было готово принять таких людей. Может, немного других, но они же не перестали быть от этого людьми», - сказал он.

Психолог Таисия Луцковская рассказала подросткам о путях передачи ВИЧ и его профилактике, пользе соблюдения здорового образа жизни и о необходимости повышения толерантности к ВИЧ-инфицированным.

Учитывая актуальность темы, молодые люди задавали вопрос, связанные с ВИЧ/СПИД и общались с гостем встречи.