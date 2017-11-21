Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10126

Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным

В «Клинике, дружественной к молодежи» детской больницы Святой Зинаиды, с просветительской целью, состоялась встреча молодежи с человеком, инфицированным ВИЧ/СПИДом.

На встрече присутствовали учащиеся СОШ №20, классической гимназии, студенты Сумского ВПУ строительства и дизайна, СНАУ, а также несовершеннолетние лица пробации Ковпаковского и Заречного РО филиала ГУ «Центр пробации» в Сумской области.

Человек с ВИЧ, который ранее употреблял наркотики, поделился своей жизненной историей, рассказал, как воспринял свой ВИЧ-статус, и где в дальнейшем черпал поддержку.

«Самое главное - чтобы общество было готово принять таких людей. Может, немного других, но они же не перестали быть от этого людьми», - сказал он.

Психолог Таисия Луцковская рассказала подросткам о путях передачи ВИЧ и его профилактике, пользе соблюдения здорового образа жизни и о необходимости повышения толерантности к ВИЧ-инфицированным.

Учитывая актуальность темы, молодые люди задавали вопрос, связанные с ВИЧ/СПИД и общались с гостем встречи.

Общество ВИЧ

По тематике

«Клініка, дружня до молоді» запрошує сумчан до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ
24.02.2020 08:03

«Клініка, дружня до молоді» запрошує сумчан до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....

Сумська «Клініка, дружня до молоді» запрошує до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ
21.02.2020 13:09

Сумська «Клініка, дружня до молоді» запрошує до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека»....

17.10.2019 08:37

Сумчан будут бесплатно тестировать на ВИЧ

В пятницу, 18 октября, сумчан бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию в центре города....

25.01.2019 17:53

На Сумщине внедряют пилотный проект доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции

В этом году в Сумской области впервые передадут препараты для 26 курсов профилактики ВИЧ-инфекции....

21.11.2017 11:55

До пятницы в Сумах можно бесплатно провериться на ВИЧ

С 17 по 24 ноября в Сумах, так же как и по всей Украине, будет проходить Европейская Неделя тестирования на...

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева
Сегодня 14:23
Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным
Сегодня 14:10
В центре Сум порезвились вандалы
Сегодня 13:30
Сумские гимнастки отличились в Чернигове
Сегодня 13:09
Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии
Сегодня 12:45
Сумчане пожаловались на городских чиновников в облгосадминистрацию
Сегодня 12:12
Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом
Сегодня 11:30
В Сумах соревновались воркаутеры
Сегодня 10:57
В Сумах могут пустить троллейбусы по Набережной р. Сумка до конца марта
Сегодня 10:15
Сегодня в Сумах отключат воду в «Военном городке»
Сегодня 10:08
Определился чемпион Сум по футзалу
Сегодня 09:39
view counter

Статьи

Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
Вчера 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
У Сумах військові здавали кров
26.02.2020 11:50
Служба зайнятості запустила новий просвітницький ресурс
26.02.2020 08:01
Что Сумы получили за бюджетные деньги?
25.02.2020 15:03
СУМно не буде! Цього року «АТБ» виводить на ринок лімітовані інноваційні товари
24.02.2020 13:37
Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.