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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45309

Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии

Студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко третий год подряд завоевал Кубок английской лиги.

На этот раз в финале была обыграна «Астон Вилла». Агуэро забил первый мяч, Гюндоган удвоил преимущество, но перед перерывом Саматов один гол отыграл. Во втором тайме горожане удержали преимущество и получили второй трофей в сезоне (первый – Суперкубок в августе 2019 года). Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч, для него это уже седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити».

Спорт Александр Зинченко Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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