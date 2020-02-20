Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии Студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко третий год подряд завоевал Кубок английской лиги.

На этот раз в финале была обыграна «Астон Вилла». Агуэро забил первый мяч, Гюндоган удвоил преимущество, но перед перерывом Саматов один гол отыграл. Во втором тайме горожане удержали преимущество и получили второй трофей в сезоне (первый – Суперкубок в августе 2019 года). Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч, для него это уже седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити».