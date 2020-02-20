Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии

На этот раз в финале была обыграна «Астон Вилла». Агуэро забил первый мяч, Гюндоган удвоил преимущество, но перед перерывом Саматов один гол отыграл. Во втором тайме горожане удержали преимущество и получили второй трофей в сезоне (первый – Суперкубок в августе 2019 года). Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч, для него это уже седьмой трофей в футболке «Манчестер Сити».
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