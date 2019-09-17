Сумские гимнастки отличились в Чернигове

В нем приняли участие воспитанницы сумской КДЮСШ №2.
Чемпионками соревнований стали: Гужва Настя (2013 г.р.), Тхир Варвара, Михайленко Евгения (2012), Шевченко Марта (2011), Басалай Мария (2009), Головенко Камила (2008), Мирошниченко Вероника (2007). Серебряными призерами стали: Остаповец Настя (2012), Лукаш Вероника, Рыбалко Полина (2009), Гаврик Марина (2006)
Подготовили спортсменок тренеры Маландий Ирина, Маландий Альбина, Маландий Евгения и Радько Елена.
На выходных во Львове прошел традиционный уже 5-й турнир по художественной гимнастике «Триумф»....
6-8 декабря в Киеве проходило Открытое первенство ДСТШ «Феникс» по художественной гимнастике «Fenix Cup»....
9-10 ноября состоялся открытый Кубок г. Хмельницкий по художественной гимнастике «Дети - наше будущее»....
11-13 октября в Харькове проходили международные соревнования по художественной гимнастике «Осень-2019»....
13-15 сентября состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Одесса Мама 2019»....