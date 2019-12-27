В центре Сум порезвились вандалы

Фото выложили в группе «Я люблю Суми» в Фейсбуке.
«Достали эти лавочки, после каждых выходных переворачиваются!», - комментирует фото автор.
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