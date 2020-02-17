Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть двустороннее движение по улице Александра Анищенко и переулка Алексея Береста».

«Исполнительным комитетом Сумского городского совета было необоснованно и безосновательно принято решение о создании одностороннего дорожного движения по улице Александра Анищенко и переулку Алексея Береста в г. Сумы, которые имеют количество полос больше одной.

Указанное в решение обоснование, что оно якобы было вызвано необходимостью обеспечить безопасные и комфортные условия для участников дорожного движения, а также в целях защиты жизни и здоровья граждан, не соответствует действительности.

На самом деле организация одностороннего движения на этих участках с количеством полос более одной, была противоправно инициирована и просто является скрытой легализацией дополнительной парковки авто в несколько рядов, и никоим образом не связана с безопасностью.

Двухстороннее движение по указанным направлениям никогда не создавал никакой опасности, не нарушало комфорт и не вызывало дорожно-транспортных происшествий.

Указанные участки дорог имеют количество полос более одной, их ширина позволяет беспрепятственно разъехаться двум транспортным средствам даже в случае припаркованных вдоль обочины авто, а небольшая загруженность этих участков не требует использования нескольких полос в одном направлении.

Именно такое одностороннее движение, не предотвращает, а наоборот создает опасные и некомфортные условия для жителей района и участников дорожного движения, дополнительно нагружает другие перпендикулярные улицы и несет опасность, поскольку из-за сверхбольшого некомфорта для многих жителей этого района, вызванного необходимостью преодолевать для объезда значительное расстояние вместо нескольких метров, значительное количество водителей прогнозируемо будет игнорировать такое одностороннее движение.

Требуем:

1. Вынести на рассмотрение сессии Сумского городского совета проект решения «Об отмене подпункта 1.1. пункта 1. Решения Исполнительного комитета от 08.10.2019 № 561 «Об утверждении проектов организации дорожного движения г. Сумы», в части организации одностороннего дорожного движения по улице Александра Анищенко и переулку Алексея Береста в г. Сумы.

2. От депутатов Сумского городского совета поддержать данное решение.

3. Снять дорожные знаки, связанные с односторонним движением по указанным участкам.

4. Рассмотреть вопрос о необходимости установления знаков «Стоянка запрещена» с любой одной стороны улицы Александра Анищенко и переулка Алексея Береста в г. Сумы», - пишет автор петиции Чеботарев Юрий Юрьевич.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: решение исполкома об одностороннем движении на указанных улицах было принято еще в октябре прошлого года, но только в конце февраля коммунальщики нашли деньги на установку знаков.