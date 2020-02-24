Сумчане требуют снижения тарифов на проезд в «гробах на колесах» На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Уменьшение стоимости проезда, пока не будут улучшены условия проезда».

«Несколько лет назад стоимость проезда в маршрутных такси была повышена до 5 грн с целью улучшения условий, но за это время ситуация не только не улучшилась, а стала намного хуже. Нет никакого желания платить по нескольким причинам:

1) Маршрутки в ужасном состоянии. «Гроб на колесах» - это о них.

2) Большинство водителей не соблюдают ПДД.

3) Этот пункт, лично меня, бесит больше всего, ведь почти каждый раз, стоя на остановке, надо ждать транспорт около часа, хотя на сайте интервал - 15 минут.

4) Сайт - это отдельная тема. Казалось бы, классная штука, очень удобная, но зачем он нужен, если в лучшем случае на карте есть только одна маршрутка с навигатором? А еще кажется, что транспорт едет на конечную на Роменской, чтобы умереть. Потому что с той остановки никто не выезжает. Водители, кажется, вообще не знают значения слова «интервал».

Прошу хотя бы просто исправить те проблемы, которые я здесь описала, потому что пользоваться транспортом просто невозможно», - пишет авто петиции Кульченко Елизавета Александровна.

Дата начала сбора подписей: 2 марта 2020 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.