Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36255

Сумчане требуют снижения тарифов на проезд в «гробах на колесах»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Уменьшение стоимости проезда, пока не будут улучшены условия проезда».

«Несколько лет назад стоимость проезда в маршрутных такси была повышена до 5 грн с целью улучшения условий, но за это время ситуация не только не улучшилась, а стала намного хуже. Нет никакого желания платить по нескольким причинам:

1) Маршрутки в ужасном состоянии. «Гроб на колесах» - это о них.

2) Большинство водителей не соблюдают ПДД.

3) Этот пункт, лично меня, бесит больше всего, ведь почти каждый раз, стоя на остановке, надо ждать транспорт около часа, хотя на сайте интервал - 15 минут.

4) Сайт - это отдельная тема. Казалось бы, классная штука, очень удобная, но зачем он нужен, если в лучшем случае на карте есть только одна маршрутка с навигатором? А еще кажется, что транспорт едет на конечную на Роменской, чтобы умереть. Потому что с той остановки никто не выезжает. Водители, кажется, вообще не знают значения слова «интервал».

Прошу хотя бы просто исправить те проблемы, которые я здесь описала, потому что пользоваться транспортом просто невозможно», - пишет авто петиции Кульченко Елизавета Александровна.

Дата начала сбора подписей: 2 марта 2020 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Экономика Маршрутки Петиция Снижение тарифов Стоимость проезда

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