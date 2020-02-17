Сегодня в Сумах пройдет автограф-сессия «Сумчанки»

Сегодня, 2 марта, в 17-00 в помещении Сумской городской галереи состоится автограф- и фотосессия с игроками МСК «Сумчанка».
Приглашают всех желающих. Вход свободный.
Напомним: в Гааге на Кубке европейских чемпионов по индорхоккею сумчанки заняли третье место.
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