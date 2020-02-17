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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42278

Сегодня в Сумах пройдет автограф-сессия «Сумчанки»

Сумчан приглашают на встречу с бронзовыми призерками Кубка европейских чемпионов.

Сегодня, 2 марта, в 17-00 в помещении Сумской городской галереи состоится автограф- и фотосессия с игроками МСК «Сумчанка».

Приглашают всех желающих. Вход свободный.

Напомним: в Гааге на Кубке европейских чемпионов по индорхоккею сумчанки заняли третье место.

Спорт Индорхоккей МСК Сумчанка

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