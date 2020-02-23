На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов Предлагая полицейскому 500 гривен, мужчина хотел таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Около четырех утра работники Тростянецкого отделения полиции при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения остановили для соответствующей проверки легковой автомобиль. За рулем находился 32-летний житель райцентра.

«С первой же минуты общения полицейские поняли, что водитель пьян. Они предложили ему пройти проверку на состояние опьянения, однако тот отказался, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. – Вместо этого предложил правоохранителям деньги - чтобы его отпустили без составления административного протокола. И настоятельно предлагал «отступные» даже тогда, когда его предупредили об уголовной ответственности».

В отношении гражданина составили административный материал по части 1 статьи 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу. Поэтому следователями Тростянецкого отделения полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теперь, кроме административной, житель Тростянца будет нести еще и уголовную ответственность. Закон предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.