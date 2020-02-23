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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20167

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

Предлагая полицейскому 500 гривен, мужчина хотел таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Около четырех утра работники Тростянецкого отделения полиции при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения остановили для соответствующей проверки легковой автомобиль. За рулем находился 32-летний житель райцентра.

«С первой же минуты общения полицейские поняли, что водитель пьян. Они предложили ему пройти проверку на состояние опьянения, однако тот отказался, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. – Вместо этого предложил правоохранителям деньги - чтобы его отпустили без составления административного протокола. И настоятельно предлагал «отступные» даже тогда, когда его предупредили об уголовной ответственности».

В отношении гражданина составили административный материал по части 1 статьи 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу. Поэтому следователями Тростянецкого отделения полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теперь, кроме административной, житель Тростянца будет нести еще и уголовную ответственность. Закон предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем Тостянец

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