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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59245

Мошенник снял с банковского счета молодой сумчанки более 44 тыс. грн.

С заявлением о преступлении в Сумской отдел полиции обратилась 35-летняя жительница областного центра и сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником банка, заявил, что в результате системного сбоя ее банковская карта заблокирована. Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать проблем, посоветовал женщине сообщить ему по телефону трехзначный код проверки подлинности карты, так называемый CVV2 код. После того, как она рассказала «банковскому работнику» нужную ему конфиденциальную информацию, связь прервалась. А уже через полчаса, женщина выяснила, что с ее карточки исчезло 44 227 гривен.

Поняв, что стала жертвой афериста, женщина вызвала полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск преступника.

Полицейские снова предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните, настоящий банковский работник никогда не будет выпытывать у вас конфиденциальную информацию о различных кодах и счетах. Если ваш собеседник в телефонном общении с вами вдруг начинает проникаться судьбой ваших денег на ваших же банковских счетах, - знайте, вы говорите с мошенником. Поэтому необходимо сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, и сообщить в полицию. Всегда помните: ваша безопасность в ваших руках, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области..

Право Мошенничество

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