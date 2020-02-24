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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59593

Торговый центр на Набережной р. Стрелки в Сумах строится с нарушениями?

На аппаратном совещании в мэрии 2 марта мэр Сум Александр Лысенко снова посетовал на то, что в городе строится что и как угодно.

По его информации, торговый центр, который возводят на Набережной р. Стрелки напротив Дома природы, вылез на несколько метров к дороге, пишет Ваш шанс.

- Градостроительные условия и ограничения давал не нынешний главный архитектор. Ищем, кто это сделал. Если были внесены изменения, то как они были внесены и кем? – потребовал он от подчиненных. - Потому что ко мне пришел предприниматель, который сказал, что готов выполнить ремонтные работы в сквере за собственные деньги. А почему предприниматель, который строит это одоробло прямо на реке, не пришел к архитектору, в инспекцию по благоустройству и не предложил сделать зеленую зону? К слову, что касается сотрудничества с ЧП в вопросе зеленых зон, это будет второй такой пример. Первый – на ул. Заливной, где уже практически готов сквер, на который потратили порядка 3 млн. грн, причем не бюджетных средств! На Набережной же должна быть проведена проверка со всеми вытекающими последствиями.

Право Торговый центр на Набережной

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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