На сумские газоны нужно не менее 400 тыс. грн Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение департаменту инфраструктуры совместно с КП «Зеленстрой» проработать схему приведения в порядок газонов на ул. Ильинской, Ярослава Мудрого, Харьковской, Петропавловской и т.д.

- Надо все рассчитать: сколько людей будут убирать, какое количество раз в неделю. Потому что, если один раз в неделю – будет незаметно. А должно быть чисто, - заявил он 2 марта на аппаратном совещании.

На это директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик ответил, что они уже проработали этот вопрос и подали в департамент инфраструктуры свои расчеты. Сумма на годовое содержание составила 389 тыс. грн, но это не окончательная цифра. К тому же, например, на ул. Ильинской в уборке обязательно необходимо задействовать и предпринимателей. Так что структурные подразделения еще доработают данный вопрос, пишет Ваш шанс.