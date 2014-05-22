- Надо все рассчитать: сколько людей будут убирать, какое количество раз в неделю. Потому что, если один раз в неделю – будет незаметно. А должно быть чисто, - заявил он 2 марта на аппаратном совещании.
На это директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик ответил, что они уже проработали этот вопрос и подали в департамент инфраструктуры свои расчеты. Сумма на годовое содержание составила 389 тыс. грн, но это не окончательная цифра. К тому же, например, на ул. Ильинской в уборке обязательно необходимо задействовать и предпринимателей. Так что структурные подразделения еще доработают данный вопрос, пишет Ваш шанс.
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