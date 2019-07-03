Суд оправдал начальницу сумского Геокадастра Сегодня, 2 марта, судья Ковпаковского райсуда Сум Ольга Котенко объявила оправдательный приговор в уголовном производстве по обвинению начальника городского управления в Сумах и районе Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Ирины Головенко.

Ее обвиняли в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Согласно обвинительному акту, чиновница подписала справку из статистической отчетности о том, что земельный участок находится в коммунальной собственности в то время, как он принадлежала физическому лицу. Такая справка стала основанием для дальнейшей разработки проекта землеустройства на земельный участок и для передачи указанной земли в собственность другому гражданину.

Суд установил, «что в должностные обязанности руководительницы не входила самостоятельная проверка информации, изложенной в справке, она не была ее исполнителем, а только подписала как начальник управления. Также на время выдачи справки не было нормативного акта, которым бы определялась ее форма. Кроме того, информация в справке являлась только статистической, а документ не может быть основанием для передачи в собственность земельного участка лицу.

Депутаты Сумского городского совета, принимая решение об отводе земельного участка, имели информацию о его пребывании в частной, а не коммунальной собственности. А передача в собственность земельного участка является исключительной компетенцией городского совета, и начальник управления Госгеокадастра не влияет на принятие решений постоянной депутатской комиссией и в дальнейшем горсоветом.

Сейчас первичный владелец зарегистрировал право собственности на принадлежащую ему землю, ей присвоен кадастровый номер, а потому официально на публичной кадастровой карте и в реестре недвижимого имущества появилась информация о регистрации земельного участка и его владельце.

Следовательно, право собственности гражданина не нарушено, он был и остается владельцем земельного участка, что исключает факт причинения ему вреда. То есть отсутствуют доказательства причинения тяжких последствий служебной халатностью «, - сообщила спикер Ковпаковского райсуда Сум Виктория Сырицына.

Поэтому суд признал Ирину Головенко невиновной и оправдал ее за отсутствием в действиях состава уголовного преступления из-за недоказанности виновности.

По информации пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, сторона обвинения не соглашается с оправдательным приговором и готовит апелляцию, пишет Sumy.Today.