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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28184

В Сумах будут судить организаторов подпольного казино

На Сумщине будут судить трех участников организованной группы, которые в местном кафе обустроили подпольное казино.

Прокуратурой Сумской области в пятницу, 28 февраля, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые занимались игорным бизнесом (ч. 3 ст. 28 / ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По данным следствия, в начале октября 2019 года местный житель, привлекая к противоправной деятельности еще двух человек и пользуясь средствами конспирации, в одном из кафе по ул. Роменская в г. Сумы организовал подпольное казино. Участники организованной группы собирали любителей азартных игр еженедельно, во вторник и пятницу.

Деятельность заведения приостановлена прокуратурой и полицией 10 декабря 2019 года. Тогда во время санкционированного обыска обнаружено и изъято два покерных стола, игровое оборудование, около 15 кг игровых фишек, документацию, в том числе долговые расписки, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Игорный бизнес Подпольное казино

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