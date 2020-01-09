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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34164

Сумские прокуроры начали сдавать тесты

С 2 марта для 115 прокуроров прокуратуры Сумской области начинается процесс аттестации.

В течение четырех дней в Киеве прокуроры, которые разделены, соответственно, на 4 группы, будут доказывать свои знания и умения, чтобы в дальнейшем иметь возможность присоединиться к новой прокуратуре.

В частности, сегодня 1-я группа - 29 прокуроров пройдут первый этап - тест на знание законодательства. На тех прокуроров, которые наберут нужное количество баллов (проходной балл - 70), ждет второй этап - компьютерное тестирование на общие способности и навыки, который состоится в этот же день. Аналогичные испытания ждут остальных прокуроров 3,4 и 5 марта.

Те прокуроры, которые успешно пройдут второй этап аттестации, будут допущены до последнего, 3-го этапа - выполнение практического задания и собеседования с кадровой комиссией (дата проведения которого будет определена дополнительно).

Следует заметить, что на первом этапе прокурорам необходимо дать ответ на 100 вопросов, которые сформированы из 6606. На втором этапе на прокуроров ждет абстрактно-логический и вербальный тест, состоящий из 60 вопросов. На третьем этапе относительно прокуроров будет осуществляться проверка на добропорядочность.

Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится до начала июня.

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