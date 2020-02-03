Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38141

На Сумщине эпидпорог превышен на 7,5%

Об этом сегодня, 2 марта, рассказал во время аппаратного совещания начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

По его словам, по состоянию на 28 февраля заболеваемость населения области гриппом и ОРВИ превышает пороговый уровень на 7,5%, что меньше на 3,9% по сравнению с прошлой неделей. Общее количество заболевших в течение отчетного периода составила 6123 человека, из которых дети - 3965. Такие показатели соответствуют эпидпроцессу с низкой интенсивностью.

Сейчас эпидпорог превышен в 6 районах и 4 городах области: Белопольском, Бурынском, Великописаревском, Лебединском, Ахтырском, Сумском и городах Конотоп, Ахтырка, Ромны, Лебедин.

В отделениях и палатах интенсивной терапии Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Красовицкого находится 2 человека. Всего в области за весь период зарегистрировано 4 летальных исхода, где причиной смерти была двухсторонняя пневмония вследствие гриппа.

 
Общество ОРВИ Эпидпорог

По тематике

Сегодня 11:30

Сумчане снова больше болеют ОРВИ и гриппом

Количество заболевших увеличилось на 8,5%....

24.02.2020 10:13

ОРВИ и грипп в Сумах идут на спад

Заболеваемость в Сумах меньше эпидпорога на 10%....

В Сумах заболеваемость ОРВИ падает
17.02.2020 10:45

В Сумах заболеваемость ОРВИ падает

Количество заболевших за неделю уменьшилось почти на треть....

10.02.2020 09:36

За неделю двое сумчан умерли от гриппа

За прошедшую неделю зарегистрировано два летальных случая от гриппа....

03.02.2020 15:45

На Сумщине гриппом и ОРВИ заболели более 8 тысяч жителей.

За прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 30%....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Жители сумского общежития уже неделю живут без газа
Сегодня 15:49
На Сумщине эпидпорог превышен на 7,5%
Сегодня 15:38
В Сумах будут судить организаторов подпольного казино
Сегодня 15:28
Суд оправдал начальницу сумского Геокадастра
Сегодня 15:25
Сегодня в Сумах пройдет автограф-сессия «Сумчанки»
Сегодня 14:42
Сумчане требуют снижения тарифов на проезд в «гробах на колесах»
Сегодня 14:36
Сумчане хотят вернуть двухсторонне движение между Петропавловской и Кондратьева
Сегодня 14:23
Сумские школьники пообщались с ВИЧ-инфицированным
Сегодня 14:10
В центре Сум порезвились вандалы
Сегодня 13:30
Сумские гимнастки отличились в Чернигове
Сегодня 13:09
Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии
Сегодня 12:45
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.