На Сумщине эпидпорог превышен на 7,5% Об этом сегодня, 2 марта, рассказал во время аппаратного совещания начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

По его словам, по состоянию на 28 февраля заболеваемость населения области гриппом и ОРВИ превышает пороговый уровень на 7,5%, что меньше на 3,9% по сравнению с прошлой неделей. Общее количество заболевших в течение отчетного периода составила 6123 человека, из которых дети - 3965. Такие показатели соответствуют эпидпроцессу с низкой интенсивностью.

Сейчас эпидпорог превышен в 6 районах и 4 городах области: Белопольском, Бурынском, Великописаревском, Лебединском, Ахтырском, Сумском и городах Конотоп, Ахтырка, Ромны, Лебедин.

В отделениях и палатах интенсивной терапии Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Красовицкого находится 2 человека. Всего в области за весь период зарегистрировано 4 летальных исхода, где причиной смерти была двухсторонняя пневмония вследствие гриппа.