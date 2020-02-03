На Сумщине эпидпорог превышен на 7,5%

По его словам, по состоянию на 28 февраля заболеваемость населения области гриппом и ОРВИ превышает пороговый уровень на 7,5%, что меньше на 3,9% по сравнению с прошлой неделей. Общее количество заболевших в течение отчетного периода составила 6123 человека, из которых дети - 3965. Такие показатели соответствуют эпидпроцессу с низкой интенсивностью.
Сейчас эпидпорог превышен в 6 районах и 4 городах области: Белопольском, Бурынском, Великописаревском, Лебединском, Ахтырском, Сумском и городах Конотоп, Ахтырка, Ромны, Лебедин.
В отделениях и палатах интенсивной терапии Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Красовицкого находится 2 человека. Всего в области за весь период зарегистрировано 4 летальных исхода, где причиной смерти была двухсторонняя пневмония вследствие гриппа.
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