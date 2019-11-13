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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2099

Мэр Сум пообещал осветить Роменскую уже в этом году

2 марта на аппаратном совещании мэр Александр Лысенко заявил, что на ул. Роменской капитальный ремонт освещения будет сделан уже в этом году.

Еще 27 февраля депутат Сумского горсовета Игорь Перепека не выдержал и возмутился в Фейсбуке по поводу отсутствия освещения на ул. Роменской в Сумах: «Это ворота славного города Сумы со стороны столицы. Улица Роменская. В субботу вечером опять сбили человека, сегодня похоронили. Я все понимаю, трудности, тендеры и все такое. Но освещение - это в первую очередь безопасность и жизнь наших горожан!» Свой пост он сопроводил темным видео улицы, пишет Ваш шанс.

Напомним, что дорогу здесь отремонтировали хорошо, и теперь транспорт буквально летает. А вот с освещением не торопятся… ДТП – чуть ли не каждый день. Сумчанка Татьяна Соловей подтвердила слова депутата: «Абсолютно согласна. С освещением на Роменской – просто беда. Даже там, где оно есть, его назначение - не освещать, а указывать направление или обозначать дорогу как ограничительные столбики с катафотами. Будто бы свет есть, а будто бы и нет».

В ответ на возмущение сумчан мэр и сделал свое очередное обещание.

Общество Роменская Уличное освещение

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