Жители сумского общежития уже неделю живут без газа

24 марта, в 5-м подъезде дома произошла утечка газа, в результате чего было приостановлено газоснабжение. Устранить аварийную ситуацию должны работники АО «Сумыгаз». Однако из-за отсутствия договора между КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и АО «Сумыгаз» соответствующие услуги так и не были предоставлены. По словам директора КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгения Скоробагатского, это общежитие, в котором потребители задолжали АО «Сумыгаз» 320 тыс. гривен.
- В тот же день, в понедельник, мы подали документы в «Сумыгаз», чтобы они устранили неисправность. Также мы подали все документы на заключение договора, сегодня ответа по этому поводу мы не получили», - поделился Евгений Скоробогатский.
Как утверждает начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна, информация об аварийной ситуации была предоставлена в департамент инфраструктуры города вовремя.
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