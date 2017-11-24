Жители сумского общежития уже неделю живут без газа 2 марта на аппаратное совещание в мэрии пришли жители общежития по ул. Герасима Кондратьева, 143, в котором уже неделю отсутсвует газоснабжение.

24 марта, в 5-м подъезде дома произошла утечка газа, в результате чего было приостановлено газоснабжение. Устранить аварийную ситуацию должны работники АО «Сумыгаз». Однако из-за отсутствия договора между КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и АО «Сумыгаз» соответствующие услуги так и не были предоставлены. По словам директора КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгения Скоробагатского, это общежитие, в котором потребители задолжали АО «Сумыгаз» 320 тыс. гривен.

- В тот же день, в понедельник, мы подали документы в «Сумыгаз», чтобы они устранили неисправность. Также мы подали все документы на заключение договора, сегодня ответа по этому поводу мы не получили», - поделился Евгений Скоробогатский.

Как утверждает начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна, информация об аварийной ситуации была предоставлена в департамент инфраструктуры города вовремя.

Мэр Сум Александр Лысенко поручил провести служебное расследование по поводу ненадлежащего выполнения обязанностей коммунальными службами, пишет СумиПост.