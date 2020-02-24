Сумские футзалисты получили соперников по плей-офф В 1/8 финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу будет сумское дерби.

2 марта в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу. По ее результатам определены следующие пары: «Sun Vita» (Снятин) - «Ужнет» (Ужгород) «Винница» (Винница) - «Городенка» (Городенка) «Беркут» (Мукачево) - «Эпицентр» (Дунаевцы) «Медея» (Ужгород) - «Ривнестандарт-ДЮСШ №4» (Ровно) «Human» (Днепр) - «Арсенал» (Очаков) «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» (Сумы) - «Геология» (Кременчуг) «Anserglob» (Херсон) - «Запорижпромгруп-Строй» (Запорожье) «Технология» (Сумы) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы) Стартовые поединки состоятся на площадках команд, указанных первыми до 8 марта. Ответные матчи пройдут с 9 по 15 марта. Пресс-служба Ассоциации футзала Украины