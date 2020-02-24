Сумские футзалисты получили соперников по плей-офф

2 марта в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу. По ее результатам определены следующие пары:
«Sun Vita» (Снятин) - «Ужнет» (Ужгород)
«Винница» (Винница) - «Городенка» (Городенка)
«Беркут» (Мукачево) - «Эпицентр» (Дунаевцы)
«Медея» (Ужгород) - «Ривнестандарт-ДЮСШ №4» (Ровно)
«Human» (Днепр) - «Арсенал» (Очаков)
«Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2» (Сумы) - «Геология» (Кременчуг)
«Anserglob» (Херсон) - «Запорижпромгруп-Строй» (Запорожье)
«Технология» (Сумы) - «Сумыхимпром-СДПУ» (Сумы)
Стартовые поединки состоятся на площадках команд, указанных первыми до 8 марта. Ответные матчи пройдут с 9 по 15 марта.
Пресс-служба Ассоциации футзала Украины
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