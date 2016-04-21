В Сумах состоится конкурс красоты «Мисс элегантный возраст - 2020»

Начатый в прошлом году конкурс, имеет целью привлечь внимание общественности к проблемам, а главное возможностям пожилых людей.
В программе мероприятия: дефиле участниц и конкурс творческих способностей, женственности и утонченности.
Конкурсанток будут награждать ны подарками, а победительница получит корону и титул «Мисс элегантность - 2020».
Желающих поддержать участниц ждут в 13:00 в Конгресс-центре СумГУ по адресу: ул. Покровская 9/1.
Ирина Жемчугова представляет Сумы в первом народном конкурсе «Красота страны»....
6 марта в Сумах пройдет конкурс «Мисс элегантный возраст»....
На Филиппинах состоялся престижный международный конкурс красоты – Super Model Universe 2018, в котором приняли участие 94 красавицы....
Сумчанке Агнии Ткаченко недавно исполнилось 8 лет, а она уже дважды титулованная особа....
В Институте физической культуры СумГПУ им. А.С. Макаренко выбрали первую красавицу....