В Сумах состоится конкурс красоты «Мисс элегантный возраст - 2020» Городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня» приглашает сумчан на конкурс красоты среди женщин в возрасте «Мисс элегантный возраст - 2020», который состоится в четверг, 12 марта.

Начатый в прошлом году конкурс, имеет целью привлечь внимание общественности к проблемам, а главное возможностям пожилых людей.

В программе мероприятия: дефиле участниц и конкурс творческих способностей, женственности и утонченности.

Конкурсанток будут награждать ны подарками, а победительница получит корону и титул «Мисс элегантность - 2020».

Желающих поддержать участниц ждут в 13:00 в Конгресс-центре СумГУ по адресу: ул. Покровская 9/1.