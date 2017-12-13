Розпочато всеукраїнський конкурс дитячих малюнків на космічну тематику Громадська Організація “Асоціація Ноосфера” анонсувала початок всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на тему “Політ до Місяця і далі”. У конкурсі можуть брати участь діти та підлітки віком від 3 до 17 років. Заявки приймаються з 1 березня до 1 травня 2020 року.

Щоб взяти участь у конкурсі, дітям необхідно створити тематичний малюнок і надіслати його організаторам, заповнивши електронну заявку на офіційному сайті.

Щодо формату і технік виконання жорстких вимог немає. Головне – створити оригінальний твір, що покаже авторське бачення та художні здібності.

Організатори конкурсу оберуть три найкращі малюнки з кожної вікової категорії (3-7, 8-12 та 13-17 років). Всі учасники отримають дипломи, а переможці отримають цінні призи.

Переможців конкурсу буде оголошено на офіційному сайті 1-го червня 2020 року. Нагородження відбудеться в рамках фестивалю BestRoboFest, 6-7 червня 2020 року, у місті Дніпро. 100 найкращих робіт буде презентовано під час конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge, який відбудеться в рамках міжнародного авіакосмічного салону АВІАСВІТ - ХХІ, 13-15 жовтня 2020 року.

Цього року тема конкурсу тісно пов'язана з видатним українським інженером - Юрієм Кондратюком. У 1919 році він розробив «Трасу Кондратюка» (або LOR – Lunar orbit rendezvous) – схему висадки космічних апаратів на Місяць і повернення до Землі.

У 1969 році розрахунки Кондратюка були використані для першого польоту на Місяць протягом місії «Аполлон-11».

Основна мета конкурсу – привернути увагу української молоді до космічних досліджень та інженерії, а також промотувати дитячу та юнацьку художню творчість. “У конкурсних роботах ми будемо оцінювати дитячу креативність та візіонерське бачення космічних польотів. Віримо, що через малюнок діти можуть більше зацікавитись наукою, зокрема інженерією, зробити перші кроки до створення нових літальних апаратів, мотивувати на розробку нових технологій” – сказав ініціатор конкурсу та засновник ГО “Асоціація Ноосфера” Макс Поляков.

Конкурс проходить другий рік поспіль. В минулому році учасниками конкурсу стали понад 7 тисяч дітей з різних куточків країни. Переможці отримали художні набори, 3D-ручки та графічні планшети, а всі учасники - пам’ятні дипломи. За підтримки компанії Firefly Aerospace, яка є генеральним спонсором конкурсу, заплановано відправити малюнки переможців 2019 року в космос у рамках програми Dream Payload.

З більш детальною інформацією про Space Art Challenge можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу або на офіційній сторінці в мережі Фейсбук.

ГО “Асоціація Ноосфера”| noosphereglobal.com

“Асоціація Ноосфера” – некомерційна організація, яку заснував Макс Поляков. Своєю діяльністю організація прагне стимулювати відкриття, використання та поширення наукових знань, а також пожвавити інтерес громади та бізнесу до науки. Серед ініціатив Noosphere – конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge, фестиваль робототехніки BestRoboFest, етап Кубка світу з дрон-рейсингу Copter Race, конкурс саморобних машин-монстрів MonsterCarsUA, мережа інженерних лабораторій Noosphere Engineering School.