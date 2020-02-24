У Сумах відкриють виставку естампів Талановитий живописець, графік, бджоляр, винахідник - Микола Яровий презентує персональну виставку естампів "На відстані часу" у Сумській міській галереї.

«Естампи присвячені політичним подіям часу перебудови. Цікаво зараз, на відстані часу, зрівняти й уявити ті події та ідеї, які бентежили 30 років тому, і порівняти їх із сучасними проблемами, які хвилюють нас сьогодні», - говорить художник.

Офіційне відкриття виставки 4 березня о 17.00.

Вхід вільний.