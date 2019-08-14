В Сумах копы остановили водителя маршрутки под кайфом В Сумах патрульные обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения

23 февраля, около 8:20, на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульных остановил маршрутное транспортное средство «Рута», водитель которого нарушал ПДД.

За рулем был 37-летний водитель, а в салоне ехали около 10 пассажиров. Мужчина категорически отказался предъявить для проверки документы. В то же время он вел себя достаточно агрессивно. Во время общения стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Водителя доставили в больницу, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ), а также стражи порядка составили на него админматериал по ст. 126 (управление лицом, которое не предоставило для проверки документы) КоАП. Впоследствии в управление поступил врачебное заключение, которое показало у водителя состояние наркотического опьянения.

2 марта, на улице Прокофьева, инспекторы остановили маршрутное авто «Рута» под управлением этого же водителя. На этот раз пассажиров в салоне не было. Водитель не предоставил для проверки документы, и также имел явные признаки наркотического опьянения. В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Патрульные полицейские составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП (за совершение правонарушения 23.02.2020), а также ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с явными признаками опьянения) и по ч.1 ст. 126 (управление лицом, которое не предоставило для проверки документы) КУоАП (за совершение правонарушения 02.03.2020). От управления его отстранили.