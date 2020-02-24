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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51231

Сумские биатлонистки с медалями в Тысовце

Сегодня, 2 марта, в Тысовце (Львовская обл.) стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Диана Громак

В первый день бегали на лыжах и стреляли только девушки, но в трех возрастных категориях.

Среди младших (2005 г.р. и младше) победу одержала представительница Сумщины Диана Громак, у средних (2003-2004)наша Ксения Кравченко заняла третье место, у старших (2001-2002) наша Татьяна продан заняла лишь пятое место. Победила, кстати, младшая сестра уроженки Сумщины Анастасии Меркушиной Александра, еоторая по возрасту должна выступать среди младших.

Завтра на старт выйдут юноши.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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