Сумские биатлонистки с медалями в Тысовце Сегодня, 2 марта, в Тысовце (Львовская обл.) стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

В первый день бегали на лыжах и стреляли только девушки, но в трех возрастных категориях.

Среди младших (2005 г.р. и младше) победу одержала представительница Сумщины Диана Громак, у средних (2003-2004)наша Ксения Кравченко заняла третье место, у старших (2001-2002) наша Татьяна продан заняла лишь пятое место. Победила, кстати, младшая сестра уроженки Сумщины Анастасии Меркушиной Александра, еоторая по возрасту должна выступать среди младших.

Завтра на старт выйдут юноши.