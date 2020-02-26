Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу.

«FoodCentre-СумДУ» будет принимать столичный «ХИТ». Игра пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 13.00. Цена билета 20 грн, дети до 16 лет – бесплатно.

Напомним: в первом матче киевляне обыграли сумчан 5:2. Кроме того, состоялись две встречи в чемпионате Украины: 1:2 в Сумах и 2:6 в Киеве. После 17 туров у «ХИТа» 36 очков в 15 играх и 2-е место, у сумчан 11 очков и 7-е.