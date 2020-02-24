«Альянс» обыграл киргизов

2 марта наша команда играла спарринг против команды высшей лиги Кыргызстана «Академия им. Асыла Момунова». Матч закончился разгромом 4:0. Голы забивали Загинайлов, Сидоренко, Владислав Шарай и Агапов.
Уже завтра «Альянс» снова встретится с казахским «Арысом», который побеждал на прошлой неделе 2:1.
Студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко третий год подряд завоевал Кубок английской лиги....
Готовясь к ¼ финала кубка Украины по футболу липоводолинский «Альянс» продолжает в Турции встречаться с казахскими командами....
26 февраля определился чемпион среди юношей 2005-2006 г.р. в зимнем чемпионате Сумщины по футболу....
Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу....
24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе....