«Альянс» обыграл киргизов Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к сезону в Турции.

2 марта наша команда играла спарринг против команды высшей лиги Кыргызстана «Академия им. Асыла Момунова». Матч закончился разгромом 4:0. Голы забивали Загинайлов, Сидоренко, Владислав Шарай и Агапов.

Уже завтра «Альянс» снова встретится с казахским «Арысом», который побеждал на прошлой неделе 2:1.