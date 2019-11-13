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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:1494

ГБР расследует стрельбу полицейского по пьяному с ножом на Сумщине

ГБР расследует применение оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области.

Государственное бюро расследований выясняет правомерность применения табельного оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области, сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту применения табельного оружия сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области во время задержания мужчины.

Предварительная квалификация: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним: полицейские применили табельное оружие против пьяного мужчины, который угрожал им ножом.

Право ГБР Превышение полномочий Стрельба

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