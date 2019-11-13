ГБР расследует стрельбу полицейского по пьяному с ножом на Сумщине ГБР расследует применение оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области.

Государственное бюро расследований выясняет правомерность применения табельного оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области, сообщает пресс-служба ГБР. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту применения табельного оружия сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области во время задержания мужчины. Предварительная квалификация: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Напомним: полицейские применили табельное оружие против пьяного мужчины, который угрожал им ножом.