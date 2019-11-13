ГБР расследует стрельбу полицейского по пьяному с ножом на Сумщине

Государственное бюро расследований выясняет правомерность применения табельного оружия полицейскими при задержании мужчины в Сумской области, сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту применения табельного оружия сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области во время задержания мужчины.
Предварительная квалификация: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Напомним: полицейские применили табельное оружие против пьяного мужчины, который угрожал им ножом.
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