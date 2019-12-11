В Конотопе провели Открытый чемпионат города по каратэ и будо Традиционный Открытый чемпионат города Конотоп по каратэ и будо по версии IKA Госоку Рю Будо открыл в области новый сезон по стилевому каратэ/будо.

Свыше двести участников, от новичков до сборников страны, представляли команды из Сум, Киева, Конотопа, Свесы, Глухова, Ямполя, Шостки и Батурина.

В командных соревнованиях по ката лучшими в разных возрастах были «Патриот» (Шостка), «Кристалл» (Конотоп-Батурин) и «Воин» (Конотоп). В финале мужского кумитэ у юношей 6-15 лет за золото боролись две команды «Терра-Сумы», в женском кумитэ победила команда «Додзё» (Глухов).

Абсолютными чемпионами в дивизионе А стали Станислав Чалый («Терра») и Роман Рибалов («Кристалл», Конотоп), которые победили и в ката, и в кумитэ. Победителями в отдельных индивидуальных категориях стали представители разных команд Кирилл Бондаренко, Адам Пономаренко (Конотоп), Таисия Фоменко, Богдан Тимченко, Егор Панасюра, Богдан Богдан, Эмилия Руденко, Вероника Ясинская, Дмитрий Сапич (Сумы), София Сугоняка (Ямполь), Маргарита Ефимова, Евгений Леонидов (Киев), Дмитрий Шестопал (Шостка), Екатерина Лата (Глухов) и многие другие.

Через две недели наших спортсменов ожидает 19-й Чемпионат Сумской области по каратэ IKA и FSKA – отбор на чемпионат Украины по Фунакоши шотокан каратэ в Черкассах. Сильнейших ждут новые испытания на международном уровне: чемпионат мира в Щецине (Польша), чемпионат Европы в Ливорно (Италия) и этапы Кубка мира в Словакии, Англии и Румынии.