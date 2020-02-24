На Сумщине по подозрению в убийстве женщины задержали ее сожителя Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры задержан 52-летний мужчина по подозрению в убийстве сожительницы.

2 марта в с. Дубовичи Кролевецкого района к участковому полицейскому обратились односельчане женщины, которая уже несколько дней не выходила из дома. Они заподозрили что-то неладное и просили выяснить, что произошло. Зайдя в дом пропавшей, полицейский в подсобной комнате обнаружил тело 60-летней хозяйки с признаками насильственной смерти, наступившей несколько дней назад. При этом, все это время рядом с телом умершей проживал ее сожитель.

Мужчина объясняет, что они с потерпевшей жили в одном доме. В тот день были изрядно навеселе, она потребовала у него средства на спиртное. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой, по словам мужчины, женщина схватила топор и замахнулась на него. Однако он оказался проворнее и ударил ее несколько раз палкой по голове. Это произошло примерно 3-4 дня назад, когда именно он не помнит.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.