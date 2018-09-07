Стартував прийом заявок на участь у «Sumy Rock Fest – 2020»

Цього року - ще більше звуку, більше потужності, більше якісно нового українського рок-контенту!
Саме ваш гурт можете стати частиною народження нової генерації української рок-музики. Для цього необхідно заповнити заявку за посиланням: https://forms.gle/agGCGcnY4DGndibz8
Прийом заявок: до 30 березня 2020.
Оголошення учасників:12 квітня 2020.
Дата проведення фестивалю: 13 червня 2020.
Підписуйся та не прогав нові анонси фестивалю SUMY ROCK FEST 2020:
https://www.facebook.com/sumyrockfest
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