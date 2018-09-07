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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Стартував прийом заявок на участь у «Sumy Rock Fest – 2020»

3 березня третій Всеукраїнський музичний фестиваль «Sumy Rock Fest – 2020» офіційно оголосив про старт прийому заявок від гуртів на участь у фестивалі.

Цього року - ще більше звуку, більше потужності, більше якісно нового українського рок-контенту!

Саме ваш гурт можете стати частиною народження нової генерації української рок-музики. Для цього необхідно заповнити заявку за посиланням: https://forms.gle/agGCGcnY4DGndibz8

Прийом заявок: до 30 березня 2020.

Оголошення учасників:12 квітня 2020.

Дата проведення фестивалю: 13 червня 2020.

Підписуйся та не прогав нові анонси фестивалю SUMY ROCK FEST 2020:

https://www.facebook.com/sumyrockfest

https://www.instagram.com/sumy_rock_fest

Досуг Sumy Rock Fest Рок-фестиваль

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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