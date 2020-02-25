Сумчан запрошують на екокрос 28 березня у Сумах відбудеться «ЕкоКрос», що приурочено до всесвітньої акції «Година Землі».

Умови конкурсу прості:

Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Ті, хто зайняв перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети від організаторів!

А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.

Вік учасників: необмежений! (Діти до 12 років - лише за участі батьків або вихователів).

ьогоріч саме ТИ можеш визначити місце, яке будемо прибирати в рамках "ЕкоКросу"! Пиши свої пропозиції у коментарях‼️

Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй нашу Google -–форму: https://forms.gle/BMVEaxLeu75pPEo67

Початок о 13:00.

Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.