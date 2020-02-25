Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33288

Сумчан запрошують на екокрос

28 березня у Сумах відбудеться «ЕкоКрос», що приурочено до всесвітньої акції «Година Землі».

Умови конкурсу прості:

Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Ті, хто зайняв перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети від організаторів!

А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.

Вік учасників: необмежений! (Діти до 12 років - лише за участі батьків або вихователів).

ьогоріч саме ТИ можеш визначити місце, яке будемо прибирати в рамках "ЕкоКросу"! Пиши свої пропозиції у коментарях‼️

Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй нашу Google -–форму: https://forms.gle/BMVEaxLeu75pPEo67

Початок о 13:00.

Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.

Общество Экокросс
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.