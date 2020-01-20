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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40228

Вода в Псле - легкий коктейль из нитритов и сульфатов

Государственная экологическая инспекция в Сумской области в очередной раз провела гидрохимический анализ воды р. Псел.

Отдел инструментально-лабораторного контроля 24.02.2020 осуществил отбор проб в трех разных створах на основании жалобы граждан на неудовлетворительное состояние воды в Псле за пределами г. Сумы.

Так, в пробе, отобранной неподалеку сброса с очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета, установлено незначительное превышение содержания взвешенных веществ (в 1,14 раза) и уровня биологического потребления кислорода (БПК5 - в 2,17 раза). А вот концентрация нитритов в 9,3 раз больше предельно допустимой, определенной для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Ниже по течению, в районе с. Барвинково Сумского района, качество воды несколько улучшается: содержание нитритов превышает норму лишь в 1,2 раза, а БПК5 - в 1,97.

Также инспекцией проанализированы качество воды р. Псел в районе с. Старое Село Сумского района. В пробе, отобранной с моста, было зафиксировано сверхнормативный содержание нитритов (в 3,25 раза), сульфатов (в 1,53 раза), железа (в 1,35 раза), а также БПК5 (в 2,73 раза).

Общество Госэкоинспекция Загрязнение воды Псел

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