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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47269

В Сумах суд жалуется на недофинансирование

Обращение администрации Хозяйственного суда Сумщины в связи с отсутствием надлежащего финансирования деятельности суда опубликовано на странице суда Фейсбуке.

«В связи с отсутствием надлежащего финансирования суд не в состоянии отправлять по почте процессуальные документы. Хозяйственный суд Сумской области ежемесячно осуществляет почтовых отправлений на сумму почти 80 000 гривен. По состоянию на 01.03.2020 в бюджете на март 2020 года для Хозяйственного суда Сумской области на эти цели выделено только 16 000 гривен, то есть меньше, чем нужно в 5 раз.

Для того, чтобы минимизировать негативные последствия недофинансирования, которые могут выливаться в затягивание рассмотрения судебных дел из-за неявки участников по причине ненадлежащего их сообщения, администрация хозяйственного суда просит участников судебных дел использовать современные альтернативные способы получения информации из суда:

- при подаче документов в канцелярию суда обязательно указывать свою электронную почту;

- интересоваться о дате назначения дел на сайте Хозяйственного суда Сумской области в разделе Список дел назначенных к рассмотрению (https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/gromadyanam/csz/);

- звонить в Единый Контакт-центр судебной власти Украины по телефону 0-800-501-492 (бесплатно по всей территории Украины);

- звонить из-за границы на многоканальный номер Единого Контакт-центр судебной власти Украины: +38 (044) 207-35-46;

- для оперативного уведомления участников судебного процесса о времени и месте рассмотрения дела и принятые судом процессуальные решения осуществить регистрацию в системе Электронный суд:

1. Зарегистрироваться в системе обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса (завести почтовый ящик электронного суда) на официальном веб-портале судебной власти Украины по адресу: https://e-court.mail.gov.ua/.

2. По делам, находящимся в производстве суда или уже открытым, подать в суд заявку о получении процессуальных документов в электронном виде, которую необходимо распечатать на официальном веб-портале судебной власти Украины в вышеуказанном разделе. Процессуальные документы по соответствующему делу, выданные после представления указанной заявки в суд, будут поступать в электронном виде на зарегистрированную электронный адрес участника судебного процесса в домене mail.gov.ua, указанную в заявке.

3. С помощью сервиса Электронного суда участники судебного процесса могут подавать в суд исковые заявления в электронном формате.

Просим прощения за временные неудобства и надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

Право Недофинансирование Хозяйственный суд Сумской области

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