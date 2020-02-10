В Украине обнаружен первый случай коронавируса

Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Евросоюза.
"Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко
Сейчас мужчина госпитализирован. "Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заявил Ляшко.
"Ближайший контактный заболевшего - его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире", - сказал замминистра.
Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара, пишет Cтрана.ua.
Государственная пограничная служба Украины при взаимодействии с Министерством здравоохранения и органами местной власти принимает максимум усилий для недопущения распространения в...
Областная власть, органы местного самоуправления, медработники и Нацполиция Сумщины объединяют усилия для предотвращения завоза коронавируса в область....
Студентка из Китая находится на обсервации в инфекционном отделении 4-й городской больницы г. Сумы. Никаких признаков коронавируса у нее не...
В понедельник вечером, 24 февраля, китаянку вместе с ее парнем, гражданином Турции, положили на карантин в инфекционное отделение четвёртой городской...
Так рекомендовало Министерство образования и науки из-за ситуации с коронавирусом....