В Украине обнаружен первый случай коронавируса Первый случай коронавируса на украинской территории обнаружен в Черновцах.

Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Евросоюза.

"Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко

Сейчас мужчина госпитализирован. "Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заявил Ляшко.

"Ближайший контактный заболевшего - его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире", - сказал замминистра.

Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара, пишет Cтрана.ua.