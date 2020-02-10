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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09183

В Украине обнаружен первый случай коронавируса

Первый случай коронавируса на украинской территории обнаружен в Черновцах.

Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине. 

Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Евросоюза. 

"Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко

Сейчас мужчина госпитализирован. "Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заявил Ляшко. 

"Ближайший контактный заболевшего - его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире", - сказал замминистра.

Сейчас украинские власти связываются со странами, где побывала супружеская пара, пишет Cтрана.ua.

Общество Коронавирус

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